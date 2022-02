Respinta al pronto soccorso di Sassari | 25enne abortisce | la procura chiede l' archiviazione

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La donna, che si era presentata alper forti dolori all'addome e perdite di sangue, aveva denunciato di non essere stata visitata da nessun medico, di avere aspettato per 20 minuti ...

Advertising

cagliaripad : Giovane incinta respinta al Pronto soccorso: denuncia archiviata - AnsaSardegna : Incinta respinta al Pronto Soccorso,Procura Sassari archivia. 'Nessuna responsabilità da parte della Clinica dell'A… - AouSassari : Incinta respinta al Pronto Soccorso,Procura Sassari archivia - Sardegna - - SpallinoPaolo : RT @CarlaKaky: Alessia, 25 anni, incinta di 5 settimane, si presenta al Pronto Soccorso di Sassari con un'emorragia, viene respinta per man… - MarceVann : RT @CarlaKaky: Alessia, 25 anni, incinta di 5 settimane, si presenta al Pronto Soccorso di Sassari con un'emorragia, viene respinta per man… -

Ultime Notizie dalla rete : Respinta pronto

La donna, che si era presentata alsoccorso per forti dolori all'addome e perdite di sangue, aveva denunciato di non essere stata visitata da nessun medico, di avere aspettato per 20 minuti ...... dall'alto invece incombe un pugno chiusoa sopprimerla . 'Bisogna prendersi cura dei più ...Vita & Famiglia del Trevigiano - che la proposta di legge in discussione alla Camera venga...Svolta nella vicenda, partita da Sassari ma che ha avuto eco nazionale, della giovane che al Pronto soccorso ostetrico-ginecologico dell’Aou cittadino è stata respinta in quanto priva del risultato di ...Svolta nel caso della 25enne alla quinta settimana di gravidanza che ha avuto un aborto spontaneo dopo - come sostiene - essere stata rimandata a casa dal pronto soccorso ostetrico ginecologico ...