Pd: Ricci, 'avanti con campo largo, da M5S a centro, Fi? E' interlocutore' (3) (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - Si parlerà di legge elettorale nella Direzione Pd di venerdì prossimo? "E' evidente che nel Pd quella del proporzionale sia la soluzione più apprezzata. E' anche un modo per rigenerare le politica e con la doppia preferenza ricreare finalmente un legame tra eletto ed elettore, tra eletto e territorio. Ma noi siamo il 12 % del Parlamento. Dipende anche da altre forze politiche, penso alla Lega e a Fi". Oggi il premier Draghi ha respinto con nettezza l'ipotesi di un suo impegno politico dopo il 2023. Che ne pensa? "Penso che Draghi sia una grande risorsa per la Repubblica e che faccia bene ad avere questo atteggiamento. E noi partiti dovremmo lavorare a una nostra proposta politica, lasciando lavorare Draghi che è una riserva della Repubblica da salvaguardare, senza mettere il carro davanti ai buoi dal punto di vista dei processi politici".

