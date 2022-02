Orban invita Trump in Ungheria per promuovere la sua rielezione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il premier ungherese Viktor Orban invita Donald Trump in Ungheria per promuovere la sua campagna di rielezione. Orban è stato uno dei primi sostenitori di Trump. Lo aveva appoggiato nell’estate 2016, e lo ha anche sostenuto pubblicamente nel voto del 2020. I due hanno parlato al telefono a gennaio. In quell’occasione Trump ha appoggiato Orban Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il premier ungherese ViktorDonaldinperla sua campagna diè stato uno dei primi sostenitori di. Lo aveva appoggiato nell’estate 2016, e lo ha anche sostenuto pubblicamente nel voto del 2020. I due hanno parlato al telefono a gennaio. In quell’occasioneha appoggiato

