“Non ti conviene venire qui”. GF Vip, rivolta nella Casa su Alex Belli: “Sappiamo che vuoi fare” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dentro la Casa del GF Vip aumenta la tensione. A quasi un mese esatto dalla fine del reality, fissata per il prossimo 14 marzo, gli animi si scaldano tra vecchie ruggini e nuove questioni che bussano alla porta. Tra queste c’è il ritorno di Alex Belli. Alex Belli di cui ha parlato Delia Duran, non usando mezzi termini: “Non so se voi avete capito, ma io l’ho lasciato definitivo. Ho detto che i progetti che abbiamo non si possono risolvere qui, perché anche se lui viene a chiedermi scusa, non sarà uguale”. “Perché ha avuto tante possibilità e lui non ha saputo prenderle e mi dispiace. Se lui durante il GF Vip è caduto in questo vortice mediatico per fare lo show, non mi appartiene”. Ora sulla questione interviene un altro vippone: Davide Silvestri che ha svelato importanti retroscena ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dentro ladel GF Vip aumenta la tensione. A quasi un mese esatto dalla fine del reality, fissata per il prossimo 14 marzo, gli animi si scaldano tra vecchie ruggini e nuove questioni che bussano alla porta. Tra queste c’è il ritorno didi cui ha parlato Delia Duran, non usando mezzi termini: “Non so se voi avete capito, ma io l’ho lasciato definitivo. Ho detto che i progetti che abbiamo non si possono risolvere qui, perché anche se lui viene a chiedermi scusa, non sarà uguale”. “Perché ha avuto tante possibilità e lui non ha saputo prenderle e mi dispiace. Se lui durante il GF Vip è caduto in questo vortice mediatico perlo show, non mi appartiene”. Ora sulla questione interviene un altro vippone: Davide Silvestri che ha svelato importanti retroscena ...

