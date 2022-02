LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Fernandez il più veloce, cadono Bezzecchi e Bagnaia (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.35 Sorpasso e contro-sorpasso tra Miller ed Espargarò per il tezo posto. 7.33 Sono cambiate le condizioni della pista e Martin piazza il miglior crono in 1:34.550. 7.32 Altro cambio in vetta, dove sale proprio Fernendez in 1:34.983. 7.31 Succede di tutto in un attimo! Pol Espargarò mette a segno il miglior tempo in 1:35.297, dietro si portano Miller e Rins. 7.30 Fernandez si insedia in sesta posizione. 7.27 Dovizioso in Testa! Il pilota italiano mette a segno un giro da 1:35.795 e balza davanti a tutti! 7.26 BASTIANINIIIIII! Nuovo miglior tempo in 1:35.811, Pol Espargarò supera Marquez in quarta piazza. 7.25 Nakagami si riprende il secondo posto su Marquez. 7.23 Caduta amche per Bagnaia, anche lui durante un ottimo giro. 7.21 Torna anche Morbidelli, che si ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.35 Sorpasso e contro-sorpasso tra Miller ed Espargarò per il tezo posto. 7.33 Sono cambiate le condizioni della pista e Martin piazza il miglior crono in 1:34.550. 7.32 Altro cambio in vetta, dove sale proprio Fernendez in 1:34.983. 7.31 Succede di tutto in un attimo! Pol Espargarò mette a segno il miglior tempo in 1:35.297, dietro si portano Miller e Rins. 7.30si insedia in sesta posizione. 7.27 Dovizioso ina! Il pilota italiano mette a segno un giro da 1:35.795 e balza davanti a tutti! 7.26 BASTIANINIIIIII! Nuovo miglior tempo in 1:35.811, Pol Espargarò supera Marquez in quarta piazza. 7.25 Nakagami si riprende il secondo posto su Marquez. 7.23 Caduta amche per, anche lui durante un ottimo giro. 7.21 Torna anche Morbidelli, che si ...

