"L'infame tessera verde, l'euroinomane non lo sa?". Diego Fusaro, gli insulti a Draghi: come gli dà del dittatore | Guarda (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ieri, giovedì 10 febbraio, le dichiarazioni del premier, Mario Draghi: "I totalitarismi non trovino mai più spazio in Italia e in Europa". Queste le parole del presidente del Consiglio nel giorno del ricordo delle Foibe, l'eccidio degli istriani. Un pensiero semplice, ineccepibile, indiscutibile. Un pensiero che però viene ripreso e rilanciato sui social da Diego Fusaro, il filosofo schierato in primissima fila sul fronte no-vax. E Fusaro distorce quel pensiero per sfruttarlo nella sua battaglia contro il green pass e per scagliarlo proprio contro il certificato. Il filosofo lo fa con queste parole: "L'infame tessera verde porta esattamente in quella direzione. Non lo sa l'euroinomane di Bruxelles?", afferma Fusaro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ieri, giovedì 10 febbraio, le dichiarazioni del premier, Mario: "I totalitarismi non trovino mai più spazio in Italia e in Europa". Queste le parole del presidente del Consiglio nel giorno del ricordo delle Foibe, l'eccidio degli istriani. Un pensiero semplice, ineccepibile, indiscutibile. Un pensiero che però viene ripreso e rilanciato sui social da, il filosofo schierato in primissima fila sul fronte no-vax. Edistorce quel pensiero per sfruttarlo nella sua battaglia contro il green pass e per scagliarlo proprio contro il certificato. Il filosofo lo fa con queste parole: "L'porta esattamente in quella direzione. Non lo sa l'di Bruxelles?", afferma...

