Killer Kross | “Il mio avversario di NXT preferito è…”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Negli ultimi giorni, data la scadenza dei celeberrimi 90 giorni dopo il licenziamento dalla WWE, si è parlato molto di, sia del suo passato che, soprattutto del suo futuro, che al momento porta il nome di MLW. In una recente sessione di Q&A,ha rivelato il suoin quel di NXT. Il perfetto Davide da contrapporre a Golia “Ad NXT, senz’alcun dubbio, lui Finn Balor. Siamo sempre stati sulla stessa lunghezza d’onda per la trascrizione dei match. Dove dovevamo essere, come ci dovevamo comportare e ciò che la gente voleva vedere. Era il perfetto Davide da contrapporre a Golia e mi piace pensare di aver fatto nella mia parte nel rendere credibile una sua ipotetica vittoria.”

