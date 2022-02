Juve, Ravanelli: «Kulusevski diventerà un grandissimo. Scudetto? Ecco chi vince» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ravanelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Kulusevski e lotta Scudetto. Le parole dell’ex Juve Ravanelli a Sky Sport ha parlato di Kulusevski, lotta Scudetto e Champions League. Le dichiarazioni dell’ex attaccante della Juve. Kulusevski – «Mi ha sorpreso positivamente quando era al Parma. Alla Juve non ha trovato la continuità che tutti si aspettavano. Il campionato italiano è sottoallenato e in Inghilterra avrà la possibilità di maturare e diventare un grandissimo calciatore, ne sono certo». Scudetto – «Secondo me il Milan vincerà lo Scudetto. Nelle difficoltà ha dato dimostrazione di essere grande squadra e avere fame. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022)è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare die lotta. Le parole dell’exa Sky Sport ha parlato di, lottae Champions League. Le dichiarazioni dell’ex attaccante della– «Mi ha sorpreso positivamente quando era al Parma. Allanon ha trovato la continuità che tutti si aspettavano. Il campionato italiano è sottoallenato e in Inghilterra avrà la possibilità di maturare e diventare uncalciatore, ne sono certo».– «Secondo me il Milanrà lo. Nelle difficoltà ha dato dimostrazione di essere grande squadra e avere fame. ...

