Incendio Coop | indagate le ditte e il direttore dei lavori Ecco i nomi

Advertising

qn_lanazione : Firenze, incendio Coop Ponte a Greve: tre indagati - corrierefirenze : Utilizzo delle fiamme libere contrario alle istruzioni nelle schede tecniche del prodotto -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Coop

Il Tirreno

L'del tetto si sarebbe sprigionato alle 14 del 3 giugno , quando uno degli operai, seguendo le istruzioni ricevute, stava usando la fiamma per far aderire una delle guaine. I primi a ...Alle 14 del 3 giugno è partito l'di alcuni frammenti di cellophane, prima di estendersi al resto del tetto che poi collassò.Maxi incendio alla Coop di Ponte a Greve: le fiamme viste dal drone La cooperativa è risultata estranea ai fatti e parte lesa nella vicenda. In base alle indagini, coordinate dalla pm Christine ...Firenze, 11 febbraio 2022 - Tre persone sono indagate per incendio colposo nell’inchiesta della procura di Firenze sul rogo che il 3 giugno del 2021 ha distrutto il tetto del centro commerciale ...