In ospedale dopo by pass gastrico: Angela è uscita dal coma (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E' uscita dal coma ma resta in pericolo di vita Angela Iannotta, la 28enne madre di due figli piccoli ricoverata da giorni in rianimazione all'ospedale di Caserta dopo esservi entrata in seguito a due interventi di chirurgia bariatrica con by pass gastrico effettuati dallo stesso chirurgo, che è stato denunciato. La 28enne, residente a Santa Maria Capua Vetere, voleva dimagrire e così si è sottoposta nei mesi scorsi ad un primo intervento con by pass gastrico in una clinica a L'Aquila, quindi dopo che sono sorte serie di complicazioni, ha subito una seconda operazione da parte dello stesso chirurgo (il professionista ha studio a Napoli ed è già imputato per omicidio colposo al ...

