Il taglio del reddito di cittadinanza per 123 mila percettori (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’assegno del reddito di cittadinanza si è ridotto per 96 mila percettori. Altri 27 mila risultano decaduti. Le operazioni di aggiornamento sulle prestazioni assistenziali che concorrono a formare l’Isee hanno modificato gli importi degli assegni mensili. Come spiega oggi Il Fatto Quotidiano, i nuovi trattamenti hanno fatto aumentare l’imponibile di chi li riceve e di conseguenza hanno diminuito l’importo dell’assegno. E in più da gennaio è partito il taglio del reddito per gli invalidi civili totali, le cui pensioni sono aumentate per l’effetto di una sentenza della Corte Costituzionale. Nei giorni scorsi l’Inps ha spiegato che la determinazione della rata mensile del reddito di cittadinanza è calcolata in riferimento al ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’assegno deldisi è ridotto per 96. Altri 27risultano decaduti. Le operazioni di aggiornamento sulle prestazioni assistenziali che concorrono a formare l’Isee hanno modificato gli importi degli assegni mensili. Come spiega oggi Il Fatto Quotidiano, i nuovi trattamenti hanno fatto aumentare l’imponibile di chi li riceve e di conseguenza hanno diminuito l’importo dell’assegno. E in più da gennaio è partito ildelper gli invalidi civili totali, le cui pensioni sono aumentate per l’effetto di una sentenza della Corte Costituzionale. Nei giorni scorsi l’Inps ha spiegato che la determinazione della rata mensile deldiè calcolata in riferimento al ...

Advertising

Daniele_Manca : #Superbonus i crediti ceduti valgono 38,4 miliardi di euro e sono relativi a 4,7 milioni di interventi. I più utili… - DaustoC : RT @sicampeggia: @Agenzia_Ansa Stanno facendo le prove tecniche per il taglio della rappresentanza parlamentare? Come dite: 'non è mica una… - smartcello : @Mario65155163 @kiara86769608 Stop Irap e taglio dell'Ires 80 euro per 11 milioni di italiani che guadagnano meno… - sicampeggia : @Agenzia_Ansa Stanno facendo le prove tecniche per il taglio della rappresentanza parlamentare? Come dite: 'non è m… - paolomarconi16 : @AzdoraL Lunedi vedete come lo abbraccia altro che gemella stronza si scioglie subito appena lo vede poi con il tag… -