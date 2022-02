Hannah Arendt e il v enire al mondo come primo atto di meraviglia verso la vita

Advertising

"Un male inspiegabile", ha detto il vescovo Spinillo, "banale proprio perchè assurdo", con un riferimento all'opera della scrittrice, autrice del celebre libro sull'Olocausto 'La ...'Un male inspiegabile', ha detto il vescovo Spinillo, 'banale proprio perché assurdo', con un riferimento all'opera della scrittrice. Spinillo ha poi voluto evidenziare come 'in momenti ...L'amore rispetta la necessaria distanza che esiste tra ogni persona e salvaguardia quell'"in-tra" che, come spiega bene Hannah Arendt, permette alla libertà individuale di affermarsi, e a ogni ...L’atto unico di Stefano Massini è diretto da Mauro Avogadro e vede in scena, nei panni di Hannah Arendt e Adolf Eichmann, Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon. Lo spettacolo replica al Teatro Grassi fino ...