Gmail si aggiorna | diversi i cambiamenti | come sarà la piattaforma

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Nuovimenti in arrivo per. Andiamo quindi a vedere cosa succederà a breve sulla versione desktop dell’applicazione. Ci sono novità in arrivo per la versione desktop di, che a breve subirà diverse modifiche. Andiamo quindi a vedere l’mento in arrivo su uno dei servizi offerti dal colosso Google. Tutte le novità in arrivo sul servizio di Google (via Screenshot)Sono in arrivo ulteriori novità per quanto riguarda il client Desktop di. Infatti questo non è più soltanto un semplice gestore di posta per inviare e ricevere email ma un vero e proprio centro multi-connesso di funzionalità interattive. Il colosso di internet ha quindi in serbo dei grandi piani per la sua. Da Mountain View sono diverse le anticipazioni che sono ...