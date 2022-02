GF Vip, incidente intimo di Gianluca Costantino con Soleil Sorge (Di venerdì 11 febbraio 2022) Che a Gianluca Costantino piaccia Soleil Sorge è ormai appurato, visto che nella Casa del Grande Fratello Vip 6 non perde occasione per stargli vicino. Per esempio ieri sera i due hanno fatto la doccia insieme, mentre Delia Duran, Antonio Medugno e Katia Ricciarelli li osservavano ridendo sotto i baffi. Il motivo è l’incidente decisamente “h0t” capitato a Gianluca, che nel guardare Soleil vestita solo di un mini-bikini mentre si insaponava a pochi centimetri da lui, non è riuscito a trattenere una visibile erezione, scatenando l’ilarità e gli sfottò dei presenti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Barù ammette il bacio con Delia: “Mi ha ficcato la lingua in bocca” Il nobile del Grande Fratello Vip 6 ha confessato a Davide e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Che apiacciaè ormai appurato, visto che nella Casa del Grande Fratello Vip 6 non perde occasione per stargli vicino. Per esempio ieri sera i due hanno fatto la doccia insieme, mentre Delia Duran, Antonio Medugno e Katia Ricciarelli li osservavano ridendo sotto i baffi. Il motivo è l’decisamente “h0t” capitato a, che nel guardarevestita solo di un mini-bikini mentre si insaponava a pochi centimetri da lui, non è riuscito a trattenere una visibile erezione, scatenando l’ilarità e gli sfottò dei presenti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Barù ammette il bacio con Delia: “Mi ha ficcato la lingua in bocca” Il nobile del Grande Fratello Vip 6 ha confessato a Davide e ...

