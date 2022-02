Galattorrea | si può perdere ‘latte’ anche al di fuori dell’allattamento

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La produzione del latte da parte dell’organismo umano è generalmente associata alla gravidanza e alle modificazioni ormonali cui va incontro la mammella. Successivamente sarà il bambino, tramite la suzione, a stimolare il mantenimento della produzione di latte per tutto il periodo. Questo in condizioni “normali”, ma non è raro che il latte possa essere prodottodopo la fine, in donne che non hanno mai avuto una gravidanza, manegli uomini e nei bambini. È il fenomeno della, che propriamente non è una malattia, ma può rappresentare il segnale di un problema sottostante da monitorare e indagare. Cos’è la? Quando si parla disi intende la secrezione di materiale lattescente causata da ...