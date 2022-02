FOSCA INNOCENTI: VANESSA INCONTRADA TRA GIALLO, COMMEDIA E UN FIUTO SPECIALE (Di venerdì 11 febbraio 2022) Venerdì 11 febbraio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “FOSCA INNOCENTI”, che vede protagonisti VANESSA INCONTRADA e Francesco Arca. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri. Una serie in cui il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana si uniscono alla leggerezza della COMMEDIA sentimentale. VANESSA INCONTRADA interpreta la protagonista FOSCA INNOCENTI, Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile (tranne un elemento): le ispettrici Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) e l’agente Pino Ricci ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 11 febbraio 2022) Venerdì 11 febbraio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “”, che vede protagonistie Francesco Arca. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri. Una serie in cui il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana si uniscono alla leggerezza dellasentimentale.interpreta la protagonista, Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile (tranne un elemento): le ispettrici Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) e l’agente Pino Ricci ...

