Energia | Clò | “tsunami prevedibile | crisi strutturale e peggio sta per arrivare”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – La crisi energetica "non era inattesa, non è arrivata improvvisamente. Già da diversi mesi si poteva prevedere che sarebbe arrivato lo tsunami. Non è una crisi temporanea o congiunturale come sostiene l'Europa, è una crisi strutturale che durerà diversi anni". Ad affermarlo all'Adnkronos è il direttore della Rivista Energia, Alberto Clò sottolineando che "adesso il Governo sta adottando misure tampone ma il peggio deve ancora arrivare". In questa situazione, aggiunge, "è chiaro che il sistema produttivo italiano rischia di cadere in una crisi perché la crisi energetica impatta pesantemente sul sistema economico e quindi di conseguenza sulla ripresa". Per Clò, comunque, "c'erano tutti gli elementi per ...

