Dolly Parton pagherà le tasse dei college a tutti i dipendenti di Dollywood che vogliono laurearsi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ha costruito una fortuna con un brano intonato da Whitney Huston, “I Will Always Love You“. È diventata miliardaria con uno dei parchi divertimenti più popolari d’America. E ora Dolly Parton, 76 anni, icona della musica country nel Tennessee, sorprende con un gesto di puro altruismo. Per le generazioni dei suoi fan Dollywood è un’esperienza divertentissima e a tutto tondo, dalle montagne russe e gli scivoli d’acqua, dall’elegantissimo resort agli spettacoli da godersi durante una lussuosa cena. Ma d’ora in poi al divertimento per i visitatori si affiancherà la generosità verso i dipendenti: a coloro che vorranno conseguire una laurea l’azienda della Parton pagherà interamente le tasse universitarie. Dolly Parton ha rilevato il parco ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ha costruito una fortuna con un brano intonato da Whitney Huston, “I Will Always Love You“. È diventata miliardaria con uno dei parchi divertimenti più popolari d’America. E ora, 76 anni, icona della musica country nel Tennessee, sorprende con un gesto di puro altruismo. Per le generazioni dei suoi fanwood è un’esperienza divertentissima e a tutto tondo, dalle montagne russe e gli scivoli d’acqua, dall’elegantissimo resort agli spettacoli da godersi durante una lussuosa cena. Ma d’ora in poi al divertimento per i visitatori si affiancherà la generosità verso i: a coloro che vorranno conseguire una laurea l’azienda dellainteramente leuniversitarie.ha rilevato il parco ...

Advertising

Luce_news : Dolly Parton pagherà le tasse dei college a tutti i dipendenti di Dollywood che vogliono laurearsi - angelwings_anne : RT @TheMileyDaily: ?? | Miley & Dolly Parton protagoniste di un nuovo spot per T-Mobile. - mcgiftz : RT @TheMileyDaily: ?? | Miley & Dolly Parton protagoniste di un nuovo spot per T-Mobile. - TheMileyDaily : ?? | Miley & Dolly Parton protagoniste di un nuovo spot per T-Mobile. - pumpkinspacetea : Cosa devo fare per trovare una giacca a mono petto che non sia avvitata come un costume di scena di Dolly Parton sono stremata -