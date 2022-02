Demografia | il capovolgimento generazionale che ci rende più vecchi e più poveri

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Italia, si sa, non è più un Paese per giovani. Il guaio è che è decisamente diventato un Paese per. Di più, a leggere l’ultimo numero della Rivista di Politica Economica di Confindustria – presentato in Luiss in occasione dei suoi 110 anni – è stato il primo Paese in Europa a inaugurare quello che passa sotto il nome didella popolazione: il sorpasso di chi ha più di 65 anni su chi ne ha meno di 15. La tabella a pagina 15 è impietosa: ilavviene già nel 1991 quando gli anziani diventano il 15,5 per cento della popolazione e i giovani si attestano al 15,4 per cento. Le percentuali del 1961, per dare il senso della progressione, erano 9,5 (anziani) e 24,5 (giovani). Nel 2020 la tendenza prosegue inesorabile: i giovani scendono al 13 per cento e gli anziani salgono al 23,2 per cento. Tra pochi anni i ...