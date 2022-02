Covid, Ricciardi: “Netto miglioramento, ma non siamo usciti dalla pandemia” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – “siamo sicuramente in un periodo di Netto miglioramento che io credo proseguirà per la primavera e l’estate, quindi forse dall’emergenza, intesa come quella che abbiamo passato negli scorsi due anni, ci stiamo avviando ad uscirne”. Lo ha detto il professor Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma e consigliere scientifico del ministro della Salute, nel corso di una intervista video rilasciata alla Dire. “Non siamo però usciti dalla pandemia- ha proseguito Ricciardi- che è pienamente in tutto il mondo e abbiamo una serie di problemi gravi in molti Paesi. Quindi dobbiamo stare attenti, non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare a vigilare e ad adottare le misure che sono sostanzialmente ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – “sicuramente in un periodo diche io credo proseguirà per la primavera e l’estate, quindi forse dall’emergenza, intesa come quella che abbiamo passato negli scorsi due anni, ci stiamo avviando ad uscirne”. Lo ha detto il professor Walter, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma e consigliere scientifico del ministro della Salute, nel corso di una intervista video rilasciata alla Dire. “Nonperò- ha proseguito- che è pienamente in tutto il mondo e abbiamo una serie di problemi gravi in molti Paesi. Quindi dobbiamo stare attenti, non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare a vigilare e ad adottare le misure che sono sostanzialmente ...

Advertising

WRicciardi : Covid, Walter Ricciardi: 'Non tornerà tutto come prima: ci aspetta una lotta costante contro il vir… - abruzzoweb : COVID, RICCIARDI: “TANTI MORTI? TRA LE CAUSE ANCHE CARENZE DI ORGANICO IN SANITA'” - mauro_zzz : RT @aletapparini: Il 20 gennaio 2022, cioè 3 settimane or sono, Walter Ricciardi, commentando l'annuncio da parte di Boris Johnson dell'avv… - MianiAttilio : COVID ECDC:'ITALIA RESTA ROSSO SCURO' In Italia ulteriori 75.861 contagi e altri 325 morti I dati delle Regioni M… - aletapparini : Il 20 gennaio 2022, cioè 3 settimane or sono, Walter Ricciardi, commentando l'annuncio da parte di Boris Johnson de… -