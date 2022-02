Covid, news. Addio mascherine all'aperto da oggi. Ipotesi revisione Green pass. LIVE (Di venerdì 11 febbraio 2022) E' l'inizio di un percorso che da qui alla fine di marzo, quando scadrà lo stato di emergenza, porterà ad un allentamento di tutte le altre restrizioni. Sarà ancora obbligatorio avere con sé la mascherina ed indossarla nelle situazioni di assembramento. Si tornerà anche a ballare, con la riapertura delle discoteche, il settore che è stato più penalizzato in questi due anni di emergenza. Sileri: 'Via isolamento per asintomatici". I casi sono 75.861, 325 le vittime. Superati i 150mila morti dall'inizio della pandemia Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 febbraio 2022) E' l'inizio di un percorso che da qui alla fine di marzo, quando scadrà lo stato di emergenza, porterà ad un allentamento di tutte le altre restrizioni. Sarà ancora obbligatorio avere con sé la mascherina ed indossarla nelle situazioni di assembramento. Si tornerà anche a ballare, con la riapertura delle discoteche, il settore che è stato più penalizzato in questi due anni di emergenza. Sileri: 'Via isolamento per asintomatici". I casi sono 75.861, 325 le vittime. Superati i 150mila morti dall'inizio della pandemia

Advertising

HuffPostItalia : Operai si autotassano per sostenere i colleghi no vax - HuffPostItalia : Gimbe: calano i vaccini nella fascia 5-11 anni e crollano in quella degli over 50 - HuffPostItalia : 'La miocardite da vaccino nei giovani? Lieve e autolimitante, si rischia di più col Covid' - Stephanie3Perna : RT @Agenzia_Italia: ?? In tutto il mondo si allentano le restrizioni anti #Covid - Maximo25188 : RT @HuffPostItalia: Operai si autotassano per sostenere i colleghi no vax -