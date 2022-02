Cambiamo | Palozzi | Gualtieri chiarisca | ennesimo autobus Atac in fiamme

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – “Continua la serie negativa di flambus nella Capitale. Nella mattinata di oggi, un mezzoa fuoco mentre percorreva via Casilina, fortunatamente senza conseguenze per l’incolumità delle persone. Ormai siamo arrivati al limite e la disastrosa condizione del trasporto pubblico capitolino è sotto gli occhi di tutti.” “Quanto accaduto, infatti, la dice lunga sul precario contesto funzionale e strutturale di numerosi pullman, sul quale il sindacoe il managementdevono immediatamente chiarire”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” dicon Toti, Adriano. (Agenzia Dire)