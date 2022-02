Atletica, Orlen Cup Lodz: Zaynab Dosso è seconda nei 60m. Il 7?19 vale il record italiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prestazione monstre per la sprinter italiana Zaynab Dosso Orlen Cup di Lodz (Polonia) che entra in finale nei 60 metri stampando un clamoroso crono da 7.19, con cui pareggia il record italiano sulla misura fatto segnare da Marisa Marullo ben 39 anni fa, nel 1983. Già in batteria Dosso aveva migliorato il suo record personale, fermando il cronometro su un già ottimo 7?24, valido per la terza prestazione all-time per un’italiana. Ma la velocista originaria della Costa d’Avorio non ha intenzione di fermarsi, offrendo una prestazione ancor più incredibile in semifinale. Secondo tempo dietro solo alla padrona di casa Ewa Swoboda che con un 7?00 firma il miglior tempo dell’anno. Foto: LaPresse Foto: Fidal Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prestazione monstre per la sprinter italianaCup di(Polonia) che entra in finale nei 60 metri stampando un clamoroso crono da 7.19, con cui pareggia ilsulla misura fatto segnare da Marisa Marullo ben 39 anni fa, nel 1983. Già in batteriaaveva migliorato il suopersonale, fermando il cronometro su un già ottimo 7?24, valido per la terza prestazione all-time per un’italiana. Ma la velocista originaria della Costa d’Avorio non ha intenzione di fermarsi, offrendo una prestazione ancor più incredibile in semifinale. Secondo tempo dietro solo alla padrona di casa Ewa Swoboda che con un 7?00 firma il miglior tempo dell’anno. Foto: LaPresse Foto: Fidal

