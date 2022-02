Ardea | comune cardio protetto | installato defibrillatore in via Salvo D’acquisto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 febbraio 2022)fa un altro passo avanti per diventare un. Come programmato, questa settimana è statounautomatico al secondo piano della sede comunale di Viaad«Con l’installazione di questo primoadabbiamo iniziato il nostro percorso per diventare un». Dichiara l’Assessore Alessandro Possidoni, che ha seguito il progetto. «L’importanza di avere a disposizione unautomatico è confermato da vari studi e, in moltissimi Comuni, si sta diffondendo la ...