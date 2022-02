Antonio Ligabue in mostra a Monza | di animali fantastici e dove trovarli

Advertising

rep_milano : Alla Villa Reale di Monza, il genio irregolare di Antonio Ligabue - Milano_Events : La Villa Reale di Monza ospita la mostra dedicata ad Antonio Ligabue - - informazionecs : Cattolica, Salone Snaporaz, “Un bès, Antonio Ligabue' uno spettacolo di Mario Perrotta - Biancax1604 : RT @ReggiadiMonza: Da oggi fino al 1° maggio Antonio #Ligabue è il protagonista all’Orangerie della #ReggiadiMonza con l’esposizione di nov… - ReggiadiMonza : Da oggi fino al 1° maggio Antonio #Ligabue è il protagonista all’Orangerie della #ReggiadiMonza con l’esposizione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Ligabue

"Un bès. Dam un bès, uno solo! Che un giorno diventerà tutto splendido. Per me e per voi". Parte da questa richiesta di affetto lo spettacolo "Un bès." che questa sera è portato in scena da Mario Perrotta al salone Snaporaz di Cattolica alle 21.15. La messinscena ha ricevuto il premio Ubu 2013 per il migliore attore e il premio ......2015 Finalista ai Premi Ubu come Migliore drammaturgia con Milite Ignoto 2014 Premio Hystrio - Twister come miglior spettacolo dell'anno a giudizio del pubblico per Un bès "...Gualtieri se ne stava e se ne sta ancora sulla riva destra del Po, vicino a Guastalla e a Luzzara: la bassa emiliana è fatta di paesini così, con un campanile, una piazza, il bar del centro, la nebbia ...Antonio Ligabue il sempliciotto, il testa di rapa, il pazzo, Ligabue cattivo e immorale, sessualmente degenerato, violento. "Sono stato cattivo solo quando mi hanno molestato" , dirà lui ...