Agguato in piazza nell'agrigentino, killer ha sparato 15 colpi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Angelo Incardona, il protagonista delle due sparatorie avvenute ieri a Palma di Montechiaro, ha sparato in tutto 15 colpi: tre o quattro sono stati esplosi a casa dei propri genitori: Giuseppe ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Angelo Incardona, il protagonista delle duerie avvenute ieri a Palma di Montechiaro, hain tutto 15: tre o quattro sono stati esplosi a casa dei propri genitori: Giuseppe ...

Advertising

palermo24h : Agguato in piazza nell’agrigentino, killer ha sparato 15 colpi - EugenioBerto70 : Agguato in piazza nell'Agrigentino, uomo assassinato in auto - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Agguato in piazza nell'Agrigentino, ucciso un uomo #agrigento #agrigentino #palmadimontechiaro #lillosaito https://t.… - infoitinterno : Agguato in piazza nell'Agrigentino, uomo assassinato in auto - infoitinterno : Agguato in piazza, imprenditore ucciso a colpi di pistola: preso il killer -