A scuola con un coltello da 20 centimetri: denunciato 12enne a Nola (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non ha ancora 13 anni ma porta a scuola un coltello da cucina di 20 centimetri. E’ ancora poco chiaro cosa volesse farci e quando la sua insegnante lo nota in classe avverte immediatamente i carabinieri. E’ successo a Nola, nel Napoletano. Quando i militari arrivano in classe l’arma era stata già presa in consegna dalla docente. Per il piccolo una denuncia per porto abusivo di armi e l’affidamento ai genitori. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non ha ancora 13 anni ma porta aunda cucina di 20. E’ ancora poco chiaro cosa volesse farci e quando la sua insegnante lo nota in classe avverte immediatamente i carabinieri. E’ successo a, nel Napoletano. Quando i militari arrivano in classe l’arma era stata già presa in consegna dalla docente. Per il piccolo una denuncia per porto abusivo di armi e l’affidamento ai genitori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

StefanoFeltri : ma se la smettessimo con proclami ideologici e cominciassimo a discutere di cosa abbiamo imparato su come si fa did… - UffiziGalleries : #Amisuradibambino è la prima mostra dedicata all’infanzia romana!Un'occasione per conoscere come i bambini vivevano… - stanzaselvaggia : ...imbarazzante la Ministra Lamorgese che ci viene a raccontare di “infiltrazioni che cercavano incidenti in piazza… - Lilliflo : RT @Martina97909881: ??????Fate attenzione l' hanno gia' avvistato CUPIDO Veneto...nato da Papà San giovese Mamma Sanbuca Battezzato da… - coeursben : no vabb, stanotte ho sognato di avere tancredi in classe (e io neanche vado a scuola) che si abbuffava con la merenda degli altri -