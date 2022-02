Usa: inflazione galoppa, prezzi al consumo +7,5% in gennaio (Di giovedì 10 febbraio 2022) I prezzi al consumo negli Stati Uniti in gennaio sono saliti del 7,5%, ai massimi dal febbraio 1982 e oltre le previsioni del mercato. L'aumento su base mensile è stato dello 0,6%, sopra le attese ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ialnegli Stati Uniti insono saliti del 7,5%, ai massimi dal febbraio 1982 e oltre le previsioni del mercato. L'aumento su base mensile è stato dello 0,6%, sopra le attese ...

Agenzia_Ansa : Rialzo dell'inflazione anche negli Usa, +7,5%. Spread tra Btp e Bund ai massimi da 9 mesi #ANSA… - classcnbc : +++#BreakingNews, #USA????, inflazione gennaio: +7,5% a/a, oltre le aspettative (+0,6% m/m) Consenso: +0,4% m/m, +7,… - fisco24_info : Usa: inflazione galoppa, prezzi al consumo +7,5% in gennaio: Ai massimi dal 1982 e sopra le attese degli analisti - ticinonews : Usa, galoppa l’inflazione: prezzi al consumo +7,5% in gennaio - luca79ind : 'Usa, Tnote balza al 2% dopo inflazione. Wall Street in rosso' -