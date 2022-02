Una donna non deve portare una gonna per degustare vino

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Se lalunga di Mahmood verrà ricordata come la vittoria di Sanremo 2022, per più di qualche centimetro di orlo in meno un’aspirante sommelier ha perso la sua battaglia. Nicole Hesslink da ex modella qual è potrebbe sentirsi a proprio agio con qualsiasi indumento, e sì, anche con le ginocchia scoperte, mise che tanto faceva inorridire Coco Chanel. Ma per lei non è stata questione di “mini” o di “midi”. “Possiamo pure mettere i pantaloni?”. Per quanto scontata possa suonare questa domanda, nel qui e ora anno 2022, anche durante una lezione dal tema “Le funzioni del sommelier”, bizzarro è stato il primo di una serie di improbabili e didascalici commenti. “Chiedi direttamente alla sede centrale di Roma”. Questo scambio di opinioni, praticamente unilaterale e troncato sul nascere, risale allo scorso novembre e per avere risposta Nicole ha atteso quasi tre mesi. Dopo ...