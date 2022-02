Sono positivo e non ringrazio il vaccino (Di giovedì 10 febbraio 2022) E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella con coraggio quella maschera dal muso; troppe volte la saggezza è solamente la prudenza più fetente, e quasi sempre dietro la collina è il tampone. Una mattina mi son svegliato e ho trovato il Coviddì. E adesso penso positivo, perché ho il greenpass finché son vivo. Quelle due magiche lineette. Quante volte le ho aspettate, e sempre ne mancava una. Però i sintomi c’erano tutti, e crescevano (niente di che, comunque). Dimmi dimmi dimmi che senso ha, sempre negativo senza pietà. E poi… Sono ancora qua. Lineette non andate via, senza la conferma che farò; quarantena, basta che sia mia; dopo dieci giorni evaderò. Regole demenziali La cosa demenziale, tanto per non smentirsi, è che il governo se sei positivo ti impone la reclusione, però devi uscire a farti confermare ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 10 febbraio 2022) E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella con coraggio quella maschera dal muso; troppe volte la saggezza è solamente la prudenza più fetente, e quasi sempre dietro la collina è il tampone. Una mattina mi son svegliato e ho trovato il Coviddì. E adesso penso, perché ho il greenpass finché son vivo. Quelle due magiche lineette. Quante volte le ho aspettate, e sempre ne mancava una. Però i sintomi c’erano tutti, e crescevano (niente di che, comunque). Dimmi dimmi dimmi che senso ha, sempre negativo senza pietà. E poi…ancora qua. Lineette non andate via, senza la conferma che farò; quarantena, basta che sia mia; dopo dieci giorni evaderò. Regole demenziali La cosa demenziale, tanto per non smentirsi, è che il governo se seiti impone la reclusione, però devi uscire a farti confermare ...

