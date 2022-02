Seth Rollins | “Daniel Bryan è tra i 4 più grandi di sempre”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Intervenuto nel Pat McAfee Show, il wrestler di Rawha parlato del suo personale Monte Rushmore del wrestling. L’ex membro dello Shield ha spiegato che per lui ci sono due diversi criteri da valutare: “Nel nostro business, che è il business dell’intrattenimento, far fare soldi è la cosa più importante. Quindi, se stiamo parlando di questo, devi iniziare con Hogan”, ha spiegato. “Poi non può mettere Cena, Rock e Austin. I primi quattro”. Al contrario, secondo, se parliamo di talento sul ring, i nomi sono radicalmente diversi. “Shawn Michaels, Eddie Guerrero, Bret ‘the Hitman’ Hart e il quarto è una scelta controversa perché è ancora in attività:son. In effetti penso che sul ring sia uno dei più ...

