Serra torna ad arbitrare per la prima volta dopo Milan-Spezia: dirigerà Perugia-Frosinone in Serie B (Di giovedì 10 febbraio 2022) Marco Serra tornerà a dirigere da primo arbitro un incontro. Il fischietto di Torino era stato protagonista dell'infortunio in Milan-Spezia... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Marcotornerà a dirigere da primo arbitro un incontro. Il fischietto di Torino era stato protagonista dell'infortunio in...

Advertising

cmdotcom : Serra torna ad arbitrare per la prima volta dopo #Milan - Spezia: dirigerà Perugia-Frosinone in #SerieB… - sportli26181512 : Serra torna ad arbitrare per la prima volta dopo Milan-Spezia: dirigerà Perugia-Frosinone in Serie B: Marco Serra t… - pietroscogna : In Perugia-Frosinone di #SerieBKT torna ad arbitrare sul campo Marco Serra,dopo l'errore di Milan-Spezia. Il fischi… - AngeloBattisti : Dopo #MilanSpezia torna ad arbitrare #Serra, designato per #Perugia vs #Frosinone #SerieB - sportface2016 : Marco #Serra torna in campo: sarà arbitro in #PerugiaFrosinone -