“Sembrava un pazzo…”. Nathaly Caldonazzo a bomba contro il concorrente: è successo dopo la nomination al GF Vip (Di giovedì 10 febbraio 2022) dopo la pausa della settimana sanremese, è tornato con l’appuntamento serale con il GF Vip 6. Nessun eliminato, ma la puntata di lunedì 7 febbraio ha decretato il primo finalista della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A poche settimane dalla conclusione del GF Vip 6, sono ancora tanti i colpi di scena nella casa, a partire dal nome della prima finalista: Delia Duran, moglie dell’ex concorrente Alex Belli e vippona dal 14 gennaio dopo la squalifica del marito, arrivata proprio durante uno dei tanti faccia a faccia di chiarimento sul caso ‘Soleil Sorge’. Delia Duran è andata al televoto con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, tutti nella casa da settembre per poi andare allo scontro finale con l’attore. GF Vip, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)la pausa della settimana sanremese, è tornato con l’appuntamento serale con il GF Vip 6. Nessun eliminato, ma la puntata di lunedì 7 febbraio ha decretato il primo finalista della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A poche settimane dalla conclusione del GF Vip 6, sono ancora tanti i colpi di scena nella casa, a partire dal nome della prima finalista: Delia Duran, moglie dell’exAlex Belli e vippona dal 14 gennaiola squalifica del marito, arrivata proprio durante uno dei tanti faccia a faccia di chiarimento sul caso ‘Soleil Sorge’. Delia Duran è andata al televoto con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, tutti nella casa da settembre per poi andare allo sfinale con l’attore. GF Vip, ...

Advertising

MichaelGiulian2 : RT @Lizitika1: Sembrava pazzo di me Era pazzo di suo. - MM50757756 : RT @Lizitika1: Sembrava pazzo di me Era pazzo di suo. - Lizitika1 : Sembrava pazzo di me Era pazzo di suo. - Sweetdr04042240 : A me mai era piaciuto Barù, però davvero merita l'Oscar perché ieri e oggi davvero sembrava innamorato pazzo. #jeru #gfvip #jessvip - floxpollim0n : Arrivato il voto dell'esame sul Wales e siamo rimaste senza parole per sta cacata d'esame già partiamo con una med… -