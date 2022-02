Sci alpino | Elena Curtoni | “Si annuncia un bel superG | lo affronterò dando tutto quello che ho”

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è pronta, anzi prontissima, in vista dell’attesissimodi domani, valido per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Anche se la pattuglia azzurra non vedrà al via Sofia Goggia, le nostre portacolori voglio stupire in una delle gare più congeniali conoscendo le caratteristiche delle quattro atlete al via. I cancelletti di partenza della seconda prova veloce al femminile di questa edizione si apriranno alle ore 4.00 italiane (le 11.00 cinesi) e tra le maggiori outsider si inserisce sicuramente la nostra. La nativa di Morbegno è carica per il grande evento ed è reduce dallo splendido successo di Cortina d’Ampezzo, gara nella quale ha domato la Olimpia delle Tofane. Da quel momento, tuttavia, la nostra portacolori ha avuto un percorso davvero complicato verso questi ...

Elena Curtoni è seconda in quella graduatoria e lo scorso 23 gennaio ha trionfato a Cortina d'Ampezzo , ma non vanno dimenticati il secondo posto a St. Moritz e la terza piazza in Val d'Isere. La ...Quarta posizione per Justin Murisier, che non riesce a recuperare in slalom e chiude a 86 centesimi da Strolz. Il grande deluso è l'austriaco Marco Schwarz, che accusa un ritardo di oltre un secondo ...Elena Curtoni è pronta, anzi prontissima, in vista dell’attesissimo superG di domani, valido per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Anche se la pattuglia azzurra non vedrà al via Sofia ...L'altoatesino chiude sesto e finisce nella parte bassa del tabellone degli ottavi, mentre in quella alta e con un possibile quarto di finale molto duro con Grondin e Bolton, ecco la seconda punta ...