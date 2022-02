Rita Rusic alza la maglietta e scopre tutto: per i follower è un colpo al cuore – VIDEO (Di giovedì 10 febbraio 2022) Rita Rusic sempre più provocante, i suoi VIDEO sul web sono ormai una piacevole abitudine per i fan: la produttrice cinematografica scopre curve da urlo Quando si parla di fascino… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 10 febbraio 2022)sempre più provocante, i suoisul web sono ormai una piacevole abitudine per i fan: la produttrice cinematograficacurve da urlo Quando si parla di fascino… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Rita Rusic "Ecco la verità sulla mia malattia " Quando ha visto che non respiravo bene, Rita (Rusic ndr) ha insistito molto affinchè mi ricoverassi. Così come il professor Francesco Landi che mi tiene in cura da tre anni". Eppure si era parlato di ...

VALERIA MARINI, LA MALATTIA AGLI OCCHI/ 'Non ci vedo più come prima' Anche con Rita Rusic abbiamo un buon rapporto, ma io non ho mai avuto nulla contro di lei'. Infine una rivelazione già nota ai fans: 'Non ho abbandonato il sogno di diventare mamma. Rimane il mio ...

Rita Rusic è tornata a far sognare con gli occhi aperti: il VIDEO compromettente ultimaparola.com Pechino Express da marzo su Sky Uno – Il teaser Il chimico e musicista Barbascura X e l’esperto di scienze naturali Andrea Boscherini saranno “Gli Scienziati“, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio i “Fidanzatini“. Dal mondo degli influencer, ci saranno ...

Rita Rusic: vita privata, biografia, carriera, Instagram, amori e curiosità sull’attrice, regista e produttrice cinematografica Volete saperne di più sulla vita privata e professionale di Rita Rusic? Lei non ha bisogno di presentazioni: bellissima e nota anche per essere stata la moglie di Vittorio Cecchi Gori, la Rusic è un'a ...

