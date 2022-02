Raffaella Mennoia rivela cosa pensò di Soleil al provino di Uomini e Donne e dice la sua sul triangolo con Belli

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Prima del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi,Sorge è stata una delle protagoniste di. Nel 2017 l’italo-americana è arrivata alla corte di Maria De Filippi per corteggiare Luca Onestini e a sceglierla ai provini c’era anche. L’autrice del dating show pomeridiano in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha raccontatoricorda delche fece alla Sorge. “Avrò fatto migliaia di provini ama il suo me lo ricordo bene. Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su sé stessa. Pensai all’istante: povero tronista, questa se lo cucinerà all’istante. Una volta portò Luca a fare una ...

Advertising

anticipazionitv : Raffaella racconta dettagli del provino di #soleil a #uominiedonne ?????? #GFvip #soleilstasi #soledad - GiuseppeporroIt : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia svela alcuni retroscena sul provino di Soleil Sorge (e non solo) #uominiedonne… - IsaeChia : #GfVip 6, Raffaella Mennoia rivela cosa pensò durante il primo provino di Soleil Sorge a #UominieDonne L’autrice d… - Daniela21505028 : RT @tuttopuntotv: Raffaella Mennoia racconta Soleil Sorge: “Tutti danno la colpa a lei, ma..” #GFVip6 #GFVip #solex #alexbelli #deliaduran… - ElisaDiGiacomo : GFVip, Raffaella Mennoia su Soleil: ‘Una donna single che sta giocando le sue carte’ -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Mennoia

ha svelato dei retroscena curiosi su Soleil Sorge . L'autrice di " Uomini e Donne " ha rilasciato un'interessante intervista al Settimanale Oggi in cui ha parlato dei primi passi ...potrebbe rivelare qualcosa di molto interessante in quanto è una delle testimoni del suo 'debutto' sul piccolo schermo. Dunque, Soleil, come è riuscita a raggiungere la popolarità ...Raffaella Mennoia ha svelato dei retroscena curiosi su Soleil Sorge. L’autrice di “Uomini e Donne” ha rilasciato un’interessante intervista al Settimanale Oggi in cui ha parlato dei primi passi mossi ...Tra questi è stata contatta Raffaella Mennoia, la quale l’ha provinata a Uomini e Donne. E in questa occasione la popolare autrice del dating show ha rivelato senza indugio alcuno che Soleil Sorge non ...