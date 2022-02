Paolo Bonolis “punge” Amadeus: «Sanremo? Quando l’ho fatto io, avevamo contro la guerra civile» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Paolo Bonolis “punge” Amadeus: «Sanremo? Quando lo facevo io avevamo contro la guerra civile, ora è tutto più facile». Ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, il conduttore ha lanciato una frecciatina al direttore artistico di Sanremo2022. Martedì sera Paolo Bonolis è stato ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Alla domanda di Maurizio Costanzo: «Che memoria hai dei tuoi Sanremo?», Bonolis ha risposto: «Piacevolissimi. Erano Sanremo nei quali bisognava darci dentro per organizzarli, per creare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 10 febbraio 2022): «lo facevo iola, ora è tutto più facile». Ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, il conduttore ha lanciato una frecciatina al direttore artistico di2022. Martedì seraè stato ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Alla domanda di Maurizio Costanzo: «Che memoria hai dei tuoi?»,ha risposto: «Piacevolissimi. Eranonei quali bisognava darci dentro per organizzarli, per creare ...

Advertising

PattyRossy70 : RT @tempoweb: Programma chiuso, Bonolis e Laurenti fanno flop. Cosa fa Mediaset #paolobonolis #lucalaurenti #mediaset #iltempoquotidiano h… - giancarlosniper : Festival di Sanremo, Paolo Bonolis al veleno su Amadeus: 'Oggi la strada è più semplice' - tempoweb : Programma chiuso, Bonolis e Laurenti fanno flop. Cosa fa Mediaset #paolobonolis #lucalaurenti #mediaset… - PeonesMR : …. niente è proprio così in ogni cosa! - DarkCigars : Paolo Bonolis commenta gli ascolti del Festival di Sanremo Come dicevo, è facile vincere senza avversari! Per me… -