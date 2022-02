Oltraggio ai martiri: video con un uomo che urina sulle Foibe postato nel profilo twitter del Tg2 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Oltraggiato il post dell’account twitter del tg2 che annuncia lo “Speciale sulle Foibe” nel Giorno del Ricordo. In risposta al post sull’account twitter del Tg2 che annuncia lo Speciale sulle Foibe, accanto ad altri commenti offensivi è stato addirittura postato uno sgradevole video nel quale si intravede una persona che urina verso una cavità carsica che sembra essere una Foiba. Lo dichiara il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano (nella foto in alto) che annuncia una querela al riguardo: “Si tratta di un gesto volgare che offende non solo il nostro lavoro ma soprattutto la memoria di questa immane tragedia nazionale”. L’Oltraggio al giorno del ricordo delle Foibe nel post del Tg2 Sangiuliano spiega: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Oltraggiato il post dell’accountdel tg2 che annuncia lo “Speciale” nel Giorno del Ricordo. In risposta al post sull’accountdel Tg2 che annuncia lo Speciale, accanto ad altri commenti offensivi è stato addiritturauno sgradevolenel quale si intravede una persona cheverso una cavità carsica che sembra essere una Foiba. Lo dichiara il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano (nella foto in alto) che annuncia una querela al riguardo: “Si tratta di un gesto volgare che offende non solo il nostro lavoro ma soprattutto la memoria di questa immane tragedia nazionale”. L’al giorno del ricordo dellenel post del Tg2 Sangiuliano spiega: ...

