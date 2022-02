Napoli-Inter | nessun ballottaggio tra Anguissa e Lobotka | Spalletti ha già deciso

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Manca sempre meno al big match tra: in città cresce l’attesa, i biglietti per lo stadio sono stati polverizzati in poche ore e i tifosi non vedono l’ora di poter assistere alla gara. La posta in palio è altissima: questo match non vale solo il primo posto, ma anche un’importante spinta sul morale. StanislavPer la gara di sabato,potrà contare (forse per la prima volta in stagione) su quasi tutti gli elementi della rosa: esclusi gli infortunati Tuanzebe e Lozano, il tecnico di Certaldo ha l’imbarazzo della scelta su chi schierare in campo. Dopo aver vinto le due medaglie in Coppa d’Africa, sono tornati alla base anche Kalidou Koulibaly e Frank, ma solo uno dei due ha più possibilità di partire titolare contro l’. Infatti, ...