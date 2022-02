MotoGP, Jack Miller: “Il modo in cui Pecco ha finito l’anno scorso è stato fenomenale. In Ducati mi sento come a casa” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Jack Miller esprime il proprio parere alla vigilia del test pre-stagionale di Mandalika, tracciato inedito che si trova in Indonesia. L’Asia resta ancora protagonista dopo i due gironi di Sepang (Malesia) di settimana scorsa. L’australiano di Ducati è pronto per la nuova stagione agonistica che scatterà in quel di Losail (Qatar) ad inizio marzo. Il portacolori del marchio italiano ha commentato ai microfoni della MotoGP: “Mi piace anche essere sottovalutato, l’anno scorso sono stato sopravvalutato e non ha funzionato”. Il nativo di Townsville ha continuato dicendo: “Il modo in cui Pecco ha finito l’anno scorso è stato fenomenale. Solo guardando le ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)esprime il proprio parere alla vigilia del test pre-stagionale di Mandalika, tracciato inedito che si trova in Indonesia. L’Asia resta ancora protagonista dopo i due gironi di Sepang (Malesia) di settimana scorsa. L’australiano diè pronto per la nuova stagione agonistica che scatterà in quel di Losail (Qatar) ad inizio marzo. Il portacolori del marchio italiano ha commentato ai microfoni della: “Mi piace anche essere sottovalutato,sonosopravvalutato e non ha funzionato”. Il nativo di Townsville ha continuato dicendo: “Ilin cuiha. Solo guardando le ...

Advertising

UBrignone : RT @sportmediaset: Da Sepang a Mandalika con ambizioni mondiali: Pecco&Jack lanciano la sfida #Ducati. #SportMediaset - andreastoolbox : Jack Miller, il profilo in vista della MotoGP 2022: l'australiano pazzoide e romantico | Sky Sport - sportli26181512 : Jack Miller, il profilo in vista della MotoGP 2022: l'australiano pazzoide e romantico: Miller non è un pilota come… - corsedimoto : DESTINI DUCATI - Francesco Bagnaia approda a Lombok per l'ultimo test MotoGP preseason. Il rinnovo Ducati è quasi… - Ainfranco : Ducati Desmosedici GP22 Lenovo MotoGP 2022 - Pecco Bagnaia y Jack Miller via: @motociclismo_es -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Jack Ferrari: il team kit 2022 indica una livrea rosso - nera - FormulaPassion.it ... atteso più scuro nella nuova livrea in linea con quanto scelto dalla Ducati nella colorazione delle GP - 22 ufficiali di Francesco Bagnaia e Jack Miller, che riporteranno in pista in MotoGP il ...

MotoGP - Per i bookmakers è duello Bagnaia - Marquez - FormulaPassion.it La MotoGP del 2022 sarà una sfida a due, ma non senza sorprese i bookmakers hanno escluso il campione ... Joan Mir e Jack Miller, tutti a quota 15, ed Enea Bastianini, dato a 20.

Jack Miller, il profilo in vista della MotoGP 2022: l'australiano pazzoide e romantico Sky Sport Ducati, Paolo Ciabatti rivela le intenzioni sul mercato La Ducati vuole portare i propri piloti nel team ufficiale e non prenderli dalle altre squadre presenti in MotoGp. Questa è la linea che la ... come già visto con la promozione nel 2021 di Pecco ...

Darryn Binder: "Perchè ho fatto il GRANDE salto e non ho paura!" Passare dalla Moto3 alla MotoGP, un salto enorme che solo Jack Miller prima di lui ha fatto. Parliamo di Darryn Binder, il 24enne sudafricano che correrà nel team WithU Yamaha RNF MotoGP Team al ...

... atteso più scuro nella nuova livrea in linea con quanto scelto dalla Ducati nella colorazione delle GP - 22 ufficiali di Francesco Bagnaia eMiller, che riporteranno in pista inil ...Ladel 2022 sarà una sfida a due, ma non senza sorprese i bookmakers hanno escluso il campione ... Joan Mir eMiller, tutti a quota 15, ed Enea Bastianini, dato a 20.La Ducati vuole portare i propri piloti nel team ufficiale e non prenderli dalle altre squadre presenti in MotoGp. Questa è la linea che la ... come già visto con la promozione nel 2021 di Pecco ...Passare dalla Moto3 alla MotoGP, un salto enorme che solo Jack Miller prima di lui ha fatto. Parliamo di Darryn Binder, il 24enne sudafricano che correrà nel team WithU Yamaha RNF MotoGP Team al ...