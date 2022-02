MotoGP, Aprilia svela la propria livrea per il Mondiale 2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Aprilia ha mostrato al pubblico la livrea della propria moto per il Mondiale 2022 alla vigilia degli ultimi test che precederanno l’inizio del MotoMondiale. Gli spagnoli Aleix Espargarò e Maverck Vinales hanno tolto i veli al nuovo modello che ha il chiaro intento di lottare per le posizioni di vertice. Il recente turno di Sepang (Malesia) ha visto l’Aprilia molto competitiva, una conferma è attesa questo week-end in Indonesia nell’inedito impianto di Mandalika. Alla presentazione abbiamo visto anche Lorenzo Savadori, collaudatore a tempo pieno che rivedremo in azione in alcuni eventi selezionati. Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, ha affermato alla stampa: “C’è grande adrenalina, voglia di vedere quanto siamo migliorati e dove siamo rispetto agli ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)ha mostrato al pubblico ladellamoto per ilalla vigilia degli ultimi test che precederanno l’inizio del Moto. Gli spagnoli Aleix Espargarò e Maverck Vinales hanno tolto i veli al nuovo modello che ha il chiaro intento di lottare per le posizioni di vertice. Il recente turno di Sepang (Malesia) ha visto l’molto competitiva, una conferma è attesa questo week-end in Indonesia nell’inedito impianto di Mandalika. Alla presentazione abbiamo visto anche Lorenzo Savadori, collaudatore a tempo pieno che rivedremo in azione in alcuni eventi selezionati. Massimo Rivola, CEO diRacing, ha affermato alla stampa: “C’è grande adrenalina, voglia di vedere quanto siamo migliorati e dove siamo rispetto agli ...

