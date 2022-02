LIVE Skeleton | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Grotheer in testa al termine della prima manche | bene Bagnis e Gaspari

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tvgara – Il medagliere olimpico 3.31ha chiuso al decimo posto, a +1?05 da, invece, è dodicesimo a +1?20. 3.29 Buona partenza per i due azzurri, Amedeoe Mattia. 3.26 A conclusionetroviamo dunque inil tedesco Christopher(1’00?00); dietro di lui il russo Alexander Tretiakov (+0.36) e il cinese Wengang Yan (+0.43). 3.23 Ventunesimo, 1’01?95. 3.22 Tocca all’ultimo, per concludere la: lo svizzero Sieber. 3.21 1’01?65, diciannovesimo tempo. 3.20 Penultimo a gareggiare: il canadese ...