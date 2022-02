La beffa del principe Harry | snobba la regina e Camilla per parlare di mamma Lady Diana

Leggi su amica

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Proprio non ce la fa. L’ora di meditazione quoti, che ha suggerito a tutti i datori di lavoro di far fare ai propri dipendenti (durante una conferenza pagata), a lui non porta consiglio. La sottile arte della diplomazia (o della guerra) è qualcosa che ildovrebbe conoscere bene. Perché è nato in una famiglia reale e perché è, nel profondo dell’anima, un militare fatto e finito. E, invece, ecco che ne combina un’altra delle sue. Nella settimana storica che ha dato il via ai festeggiamenti per il 70esimo anno di regno di sua nonna, laElisabetta II, e della consacrazione dial ruolo che le spetta,avrebbe dovuto rimanere ancorato al suo silenzio. Invece ha deciso di… di sua madre,...