KINGDOM HEARTS: La serie è disponibile su Switch (Di giovedì 10 febbraio 2022) Come parte dei festeggiamenti per il 20° anniversario di KINGDOM HEARTS, oggi SQUARE ENIX Ltd. e Disney hanno pubblicato quattro amati titoli di KINGDOM HEARTS per la prima volta su Nintendo Switch™ tramite Cloud. Tra le versioni su Cloud troviamo KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue, KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) e la raccolta completa KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud. Acquistando KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC), sia come titolo indipendente che come parte della collezione completa, i giocatori riceveranno il Keyblade “Unione rossa” da usare in quel gioco. Prima di ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 10 febbraio 2022) Come parte dei festeggiamenti per il 20° anniversario di, oggi SQUARE ENIX Ltd. e Disney hanno pubblicato quattro amati titoli diper la prima volta su Nintendo™ tramite Cloud. Tra le versioni su Cloud troviamoHD 1.5 + 2.5 ReMIX,HD 2.8 Final Chapter Prologue,III + Re Mind (DLC) e la raccolta completaINTEGRUM MASTERPIECE for Cloud. AcquistandoIII + Re Mind (DLC), sia come titolo indipendente che come parte della collezione completa, i giocatori riceveranno il Keyblade “Unione rossa” da usare in quel gioco. Prima di ...

Advertising

badtasteit : #KingdomHeartsIntegrumMasterpiece: disponibile da oggi su Nintendo Switch - AkibaGamers : A partire da oggi l’intera saga di KINGDOM HEARTS è disponibile in versione Cloud su Nintendo Switch, in formato di… - SooMicchi : E ANCHE KINGDOM HEARTS COME PIANGO LA VOGLIO - stacado59game : @IzemaX @NintendoItalia Vero a pare mio la versione per Nintendo switch di Kingdom hearts e la versione più peggiore - AkibaGamers : Per celebrare il lancio di KINGDOM HEARTS su Nintendo Switch, Hikaru Utada ha lanciato una nuova versione di Face M… -