Juventus-Sassuolo | Traore fa l’Insigne | che gol per l’1-1 VIDEO

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Hamed Junior Traorè si prende la scena all’Allianz Stadium in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. Sul campo della, l’ivoriano classe 2001 si è liberato in area, ha trovato lo spazio per il tiro e ha lasciato partire un destro morbido che si è infilato sotto la traversa, alle spalle dell’incolpevole Perin. Al 25? il risultato è di 1-1: apre Dybala, pareggiacon un gol alla Insigne. SportFace.

Allo stadio Allianz, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra Juventus e Sassuolo. In tv: diretta dalle 21 su Canale 5. Questo il pensiero di Massimiliano Allegri, dette nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sassuolo: «Rispetto Maurizio e lo considero un grandissimo allenatore. Domani affrontiamo il Sassuolo...»