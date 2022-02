Il piromane dei cassonetti tradito dal quarto incendio Denunciato dai carabinieri un 39enne | danni per migliaia di euro

Advertising

Carlino_Fano : Fano, preso il presunto piromane dei cassonetti - pu24it : Incendio di cassonetti per la raccolta dei rifiuti. I Carabinieri individuano il presunto piromane | - piromane_ : RT @trashloger: Questo è senza dubbio uno dei miei ultimi momenti più felici prima della pandemia - vivinbaro : RT @mariamacina: @patriziadegioia Stimo Enrico Costa . Richetti era uno dei più stretti collaboratori di Renzi, poi gli si rivoltò contro:… - nuccia20 : RT @mariamacina: @patriziadegioia Stimo Enrico Costa . Richetti era uno dei più stretti collaboratori di Renzi, poi gli si rivoltò contro:… -

Ultime Notizie dalla rete : piromane dei

Anche il costocassonetti stradali per la raccolta differenziatarifiuti ha subito un rincaro per l'aumentoprezzi applicati alle materie prime e adesso supera i mille euro, quindi è ...1' di lettura 09/02/2022 - Era da qualche tempo che non si sentiva parlare del 'cassonetti'. Nell'ultimo mese, invece, sono stati ben quattro i raid messi a segno. Altrettanti i contenitori di Aset per la raccolta differenziata in strada distrutti dalle fiamme. Ma ...FANO - Quattro incendi in fotocopia, sempre durante la notte e sempre appiccati a cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tutti gli indizi, sostengono i carabinieri di Fano, portano a ...1' di lettura Fano 09/02/2022 - Era da qualche tempo che non si sentiva parlare del ‘piromane dei cassonetti’. Nell’ultimo mese, invece, sono stati ben quattro i raid messi a segno. Altrettanti i ...