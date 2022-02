I tifosi della Lazio hanno capito che il problema di Hysaj non era politico (Di giovedì 10 febbraio 2022) Era luglio, faceva caldo pure ad Auronzo di Cadore. Hysaj era in mutande su una seggiola di trattoria, a storpiare Bella Ciao, convinto in cuor suo che fosse solo colonna sonora della Casa di Carta. Sono passati sette mesi, ora fa freddo. Lo ritroviamo a San Siro illuminato così, in sequenza: Le due facce della stessa disumana vicenda. Una, quella di Leao che se ne va ad inaugurare il carosello del Milan in Coppa Italia, è esplicativa. Quasi sorride mentre si invola e quell’altro va a sbattere chissà dove. In quel frangente va rintracciata l’epifania degli ultras della Lazio: vuoi vedere che il problema di Hysaj non era politico? Hysaj scontava un handycap di partenza, alla Lazio. Albanese, e pure partigiano a sua ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Era luglio, faceva caldo pure ad Auronzo di Cadore.era in mutande su una seggiola di trattoria, a storpiare Bella Ciao, convinto in cuor suo che fosse solo colonna sonoraCasa di Carta. Sono passati sette mesi, ora fa freddo. Lo ritroviamo a San Siro illuminato così, in sequenza: Le due faccestessa disumana vicenda. Una, quella di Leao che se ne va ad inaugurare il carosello del Milan in Coppa Italia, è esplicativa. Quasi sorride mentre si invola e quell’altro va a sbattere chissà dove. In quel frangente va rintracciata l’epifania degli ultras: vuoi vedere che ildinon erascontava un handycap di partenza, alla. Albanese, e pure partigiano a sua ...

