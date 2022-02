I suoceri invadenti mi soffocano

Leggi su dilei

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo anni di rapporto a distanza (io già lontana dalla mia città), lui approfitta di una buona offerta di lavoro e si trasferisce da me. Decidiamo in meno di due anni di sposarci e di mettere su famiglia. Nasce nostro figlio. I miei, che già soffrivano della sindrome del nido vuoto (mio marito, secondogenito, è il loro “piccolo di casa”), decidono di venirci a trovare più spesso, con la scusa del nipotino. Più spesso significa quasi tutti i weekend. Si fermano da noi a dormire. Giocano a fare i nonni. Mettono le gambe sotto il tavolo e mangiano quello che ovviamente tocca cucinare a me (marito negato ai fornelli). Non lavano un piatto. Non mi chiedono se ho bisogno di una mano. E io, con la scusa che tanto sono a casa in maternità, mi ritrovo il lunedì con la casa da riassettare e un bambino di pochi mesi da accudire. Come diceva Magda in “Viaggi di nozze”, non ...