Gli inediti di Pinuccio Tatarella per una destra da reinventare

La nascita di Alleanza nazionale, a Fiuggi, venne salutata da Pinuccio Tatarella, non senza commozione, con queste parole: "Una pietra a questo cantiere viene portata dal congresso di Alleanza nazionale: dalla nostra pietra, dalla pietra di tutti, in umiltà come persone, ma col senso della storia come progetto, potremo costruire a cavallo tra due secoli, un nuovo corso di Rinascimento, di modernizzazione, di futuro". Le leggiamo oggi queste parole con un senso di angoscia e di nostalgia, mentre sfogliamo, il suo libro di inediti raccolti dalla Fondazione che porta il suo nome: La destra verso il futuro. Itinerario di una svolta (Historica-Giubilei Regnani), che vede la luce a ventitré anni alla prematura scomparsa del miglior "fabbro politico" che la sua parte politica abbia avuto negli ultimi decenni.

