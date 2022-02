Giorno del Ricordo dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Perché se ne dovrebbe parlare di più (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 10 febbraio ricorre, come ogni anno dal 2004 quando è stato istituito con la legge n.92 del 30 marzo, il Giorno del Ricordo dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata e istriano. Una ricorrenza che ogni anno, in concomitanza della data, riaccende dure polemiche alimentante, principalmente, da una fortissima disinformazione ben radicata grazie ad anni di silenzio o, usando una terminologia più corretta, una conventio ad silentium tra Italia ed ex Jugoslavia, tra partiti politici e tra Paesi occidentali. Un silenzio colmo di dolore, quello degli esuli rimasti senza nome le cui foto sono appese al magazzino 18 dell’IRCI– Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata (Trieste), insieme alle loro sedie, alle ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 10 febbraio ricorre, come ogni anno dal 2004 quando è stato istituito con la legge n.92 del 30 marzo, ildeldeie istriano. Una ricorrenza che ogni anno, in concomitanza della data, riaccende dure polemiche alimentante, principalmente, da una fortissima disinformazione ben radicata grazie ad anni di silenzio o, usando una terminologia più corretta, una conventio ad silentium tra Italia ed ex Jugoslavia, tra partiti politici e tra Paesi occidentali. Un silenzio colmo di dolore, quello degli esuli rimasti senza nome le cui foto sono appese al magazzino 18 dell’IRCI– Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-(Trieste), insieme alle loro sedie, alle ...

